10 سنوات من الابتكار.. منصة SmartThings تحدث ثورة في المنازل الذكية

بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق منصة SmartThings، المنصة الرائدة عالميًا في مجال تقنيات المنازل الذكية، أكد أحمد جعفر، المدير التنفيذي لقطاع التسويق في سامسونج إلكترونيكس مصر، على التطورات الكبيرة التي شهدتها المنصة على مدار العقد الماضي ودورها في تحويل مفهوم المنازل الذكية، مع استعراض الابتكارات التي ساهمت في تحسين تجربة المستخدمين عالميًا.

اليوم، تخدم منصة SmartThings أكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم، بدعم من أكثر من 340 علامة تجارية، مما جعلها في طليعة المنصات العالمية للمنازل الذكية. أما في مصر، فتعتبر المنصة الأكثر استخدامًا في العالم العربي وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد المستخدمين في مصر 3.5 مليون، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 4.3 مليون بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية تتجاوز 60%.

ومع مرور عقد من الابتكار، تواصل منصة SmartThings ريادتها في سوق المنازل الذكية، حيث تستمر في تقديم حلول ذكية وآمنة للمستخدمين والشركات على حد سواء.

كما تواصل سامسونج استثمارها في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لدعم حلول الطاقة المستدامة.

وفي إطار سعيها لتحقيق مزيد من التقدم، تخطط الشركة لتطوير مراكز تحكم مبتكرة تلبي احتياجات العائلات وتوفر تجربة مستخدم متكاملة باستخدام تقنيات ذكية متطورة.