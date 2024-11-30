إطلاق النسخة السادسة من مؤتمر "مستقبل التمويل" بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية الماليين الأمريكية

تستعد شركة الفنار للتدريب (Beacon Fintrain)، الشريك الحصري لجمعية الماليين الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لإطلاق الدورة السادسة من مؤتمرها السنوي "مستقبل التمويل"، والمقرر انعقاده يوم 7 ديسمبر 2024.

يسعى المؤتمر هذا العام إلى تمكين المهنيين والعاملين في القطاع المالي من تطوير مهاراتهم في التعلم والتواصل واستكشاف فرص النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يشهد المؤتمر حضور جيم كايتس، الرئيس التنفيذي لجمعية الماليين الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الجمعية.

وفي هذا السياق، صرح مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية في الفنار للتدريب، بأن المؤتمر سيجمع أكثر من 700 خبير مالي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 40 متحدثًا من خبراء المال والمصارف لمناقشة 10 مواضيع رئيسية تهم العاملين في القطاعين المالي والمصرفي.

وأوضح نصيف أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين من البنوك الحكومية والخاصة، المؤسسات الاستثمارية، ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لأول مرة من كيانات سعودية متخصصة في القطاع المالي. وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، يشهد تطورات سريعة تتطلب التطوير المستمر لتعزيز الكفاءات المالية ومواجهة تحديات السوق.

يتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تركز على موضوعات مثل إدارة المخاطر المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية للدول الناشئة، واستكشاف الفرص والتحديات في مجال المعاملات المالية العابرة للحدود، وتمكين المهنيين الماليين عبر أدوات التكنولوجيا المالية. كما يشهد المؤتمر ورش عمل متخصصة لتزويد المهنيين الماليين بأحدث المفاهيم العالمية في هذا المجال.

تُعد الفنار للتدريب منظمة رائدة في التدريب والتطوير المهني للماليين، وقد نجحت هذا العام في توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الكبرى في مصر، مثل مجموعة بلتون القابضة ومجموعة غبور، لتعزيز التدريب المالي المهني في هذه الكيانات.

كانت الدورة الماضية من مؤتمر "مستقبل التمويل" قد شهدت مشاركة أكثر من 1000 متخصص من قطاع المال والاستثمار، من بينهم شخصيات بارزة مثل عمرو الألفي، الرئيس التنفيذي للأعمال في بنك الكويت الوطني، وهشام أبو الدهب، الرئيس المالي التنفيذي لـ مجموعة منصور أوتوموتيف، وجيم كايتس، الرئيس التنفيذي لجمعية الماليين الأمريكية.