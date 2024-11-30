إطلاق تطبيق «Startup Sync» أول قناة تواصل بين رواد الأعمال في مصر

أطلقت شركة إضافة فينتشر كابيتال الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الجرئ في الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط ، تطبيق – ستارت أب سينك «Startup Sync» أول قناة تواصل بين رواد الأعمال في مصر.

يهدف تطبيق «Startup Sync» إلى خلق قناة تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر وصندوق إضافة فينشر كابيتال من أجل الشراكة ، وهو ما يقضي على الكثير من التحديات والمعوقات التى كانت تواجه رواد الأعمال في التواصل مع صناديق الاستثمار للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم ويعد بمثابة صياغة جديدة لمشهد ريادة الأعمال في مصر والمنطقة.

يشكل التطبيق – ستارت أب سينك - مجموعة أدوات مبتكرة ونوعية لبناء نظام بيئي متكامل يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق الابتكار والنمو المستدام في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدشين شراكات استراتيجية حيث يوفر قناة اتصال حيوية مع الجامعات ومراكز البحوث لدعم الملكية الفكرية والمواهب اللازمة لتقوية أواصر الابتكار.

ويدعم «Startup Sync» خلق بيئة مالية وتعليمية ملائمة لتطوير التكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع عمل الشركات على دمج التكنولوجيا مع القدرات الصناعية والتجارية، مما يعزز فعالية الإنتاج ويزيد من تنافسية السوق.

ويوفر تطبيق «Startup Sync» المرونة الكافية للشركات الناشئة والقدرة على سرعة التكيف مع احتياجات السوق، مما يمكنها من تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات العملاء بجانب فتح علاقات تواصل مستمرة مع المستثمرون، لتقديم الدعم المالي والإرشادات اللازمة، بالإضافة إلى توفير شبكة من العلاقات التي تسهم في توجيه الأعمال نحو النجاح والنمو.

من جانبه أعلن نجاء العتيبي ممثل مجلس إدارة مجموعة إضافة السعودية، عن انطلاق أعمال شركة إضافة ڤينشر كابيتال، الشركة السعودية المصرية الرائدة في مجال الاستثمار، والذراع الاستثماري لمجموعة إضافة، بالسوق المصري والسعودي موضحاً أن استراتيجية الشركة تقوم على تطوير فكر الشباب الطموح لتلبية احتياجات جيل يسعى لتحقيق رؤى مبتكرة ومشاريع طموحة.

واضاف "العتيبي"، أن الشركة تسعى من خلال استثماراتها إلى توفير بيئة ملائمة لتنمية المهارات وتعزيز الابتكار، مما يسهم في تحقيق مستقبل مشرق للشباب العربي.

وأكد التزام الشركة بدعم الشباب وتمكينهم من تحقيق أهدافهم، وذلك عبر برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.

ويعتبر "العتيبي" هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وتوفير فرص جديدة تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

من جهته أكد عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينشر كابيتال أن "روح الشركات الناشئة هي ما نحتفل به اليوم، مؤكداً على أن «إضافة فينشركابيتال» تقدم نموذج استثماري جديد لتعزيز الاقتصاد المصري والسعودي.

وقال "على"، إن هذه الشركات الناشئة تمثل عصبا أساسيا للاقتصاد المصري، موضحاً أن المستقبل سيكون بين أيدي هذه الشركات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والابتكار.

وتابع : إن «إضافة ڤينشر كابيتال»، تعد شركة سعودية مصرية رائدة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى كونها الذراع الاستثماري لمجموعة إضافة السعودية.

وأشار"علي" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وزيادة في عدد الشركات الناشئة في كل من مصر والسعودية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال في المنطقة، لافتاً إلى عن سعي الشركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة إضافة، عن تطلعه لمزيد من الابتكار والأفكار الجديدة التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل واعد للاقتصادات العربية.

جاء ذلك خلال الحدث الاستثماري «ستارت اب سينك» «Startup Sync» أول ملتقى تنظمه اضافة فينشر كابيتال في مصر لرواد الأعمال مع قيادات الصندوق والشركات الناشئة والذي تم خلاله الإعلان عن عدد من الشراكات الناجحة بين الصندوق وعدد من الشركات الناشئة المصرية وهي: PR+ - HREN - Bekya Pay - Business Lobby – Meraki - Marsad Group – Bonyan – PR+ - Albootcamp ، تمهيدًا لصناعة المزيد من النجاحات في السوق المحلي وانتقال تجاربهم الي السوق الخليجي من خلال شركة إضافة والتي توفر لهم الدعم اللوجيستي اللازم لبدء نشاطهم بالسوق السعودي.

ويعد حدث "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة.