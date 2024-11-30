"PTS Holdings" تُعلن عن شراكة مع إضافة فينتشر كابيتال لدعم الشركات الناشئة في السوقين المصري والسعودي

أعلنت إضافة فينتشر كابيتال، صندوق الاستثمار السعودي، وشركة PTS Holdings المتخصصة في الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الشركات الناشئة في كل من مصر والسعودية، بما يساهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال في كلا البلدين.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لدعم الشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها، حيث سيتم التركيز على توفير الموارد والخبرات اللازمة لتسريع تطور الشركات في السوقين.



وفي هذا السياق، أكد المهندس عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينتشر كابيتال، وأضاف أن الشراكة تهدف إلى إنشاء استوديوهات استثمارية متخصصة تساهم في تقديم الدعم المالي والفني، ما يساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو محليًا وإقليميًا.



وأشار عصام علي إلى أن الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات والخدمات في الوطن العربي و إفريقيا، مما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.

من جانبها، أكدت مها مندور، المدير العام لشركة PTS Holdings، أن هذه الشراكة تمثل إضافة قيمة لدعم الشركات الناشئة في السوقين المصري والسعودي، من خلال التوسع في أسواق جديدة وتوفير التمويل اللازم.

وأشارت إلى أن التعاون سيمكن الشركات المصرية من دخول السوق السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها رؤية المملكة 2030، مع فتح الباب أمام الشركات السعودية لتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

وأضافت مها مندور أن الهدف من هذه الشراكة هو بناء منظومة متكاملة تساهم في تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، مما يدعم نمو الشركات الناشئة ويسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات منتدى Startup Sync، الحدث الاستثماري الضخم الذي تنظمه إضافة فينتشر كابيتال، والذي يُعد فرصة استثنائية للتواصل مع قادة الفكر ورواد الأعمال.

كما تم الإعلان عن مجموعة من الشراكات الجديدة بين إضافة فينتشر كابيتال وعدد من الشركات الناشئة المصرية الرائدة مثل HREN، Bekya Pay، Business Lobby، Meraki، Marsad Group، Bonyan، PR+، وAlbootcamp.

يُشار إلى أن المنتدى يُعد منصة هامة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية بين الشركات والمستثمرين، ويُسهم في تعزيز التعاون بين الأسواق المصرية والسعودية ودعم نجاح الشركات الناشئة في المنطقة.