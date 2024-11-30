كلينيدو تطلق خدمة جديدة لتمكين المرضى من حجز وتقسيط الخدمات الطبية والعمليات الجراحية

أعلنت شركة كلينيدو، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، مع توفير خيارات مرنة لتقسيط التكاليف. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار سعي الشركة لتقديم حلول متكاملة للرعاية الصحية، وتوفير طرق مرنة تساعد المرضى على تلقي الرعاية اللازمة دون التأثير على ميزانياتهم.



وأوضح دكتور مينا شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة كلينيدو، أن الخدمة الجديدة تتيح للمرضى حجز العمليات الجراحية والخدمات الطبية في كافة التخصصات عبر منصة كلينيدو، التي تضم مجموعة من أفضل الأطباء والمستشفيات. كما يمكن للمريض الاستفادة من خطط التقسيط التي تبدأ من ثلاثة أشهر وحتى 48 شهراً، بالتعاون مع مجموعة من البنوك والشركات الرائدة في التمويل الاستهلاكي مثل فوري و سهولة و بي تك.



وأكد شوقي أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً للعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها كلينيدو، مثل حجز مواعيد الكشف في العيادات، حيث يمكن للمريض اختيار الطبيب المناسب من بين مجموعة من الأطباء ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية عن بُعد التي توفر للمريض تجربة تواصل مميزة مع الأطباء باستخدام الصوت والصورة.



وأضاف أن من أبرز الخدمات التي تميز كلينيدو عن غيرها، التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في إرسال مقالات طبية مخصصة لكل مريض بناءً على حالته الصحية، إلى جانب تقنية الأوامر الصوتية التي تتيح للمريض توجيه تعليمات صوتية للتطبيق لتنفيذ طلباته بشكل سهل ومرن.



وتابع شوقي أن الشركة تهدف إلى أن تكون رفيق الرعاية الصحية للمريض، حيث توفر كلينيدو خدمات طبية متكاملة تشمل حجز التحاليل المعملية مع إمكانية طلب خدمة سحب العينة من المنزل، بالإضافة إلى خدمات التمريض المنزلي، مما يضمن راحة المريض وتلبية احتياجاته الصحية المتنوعة.

تأسست كلينيدو في عام 2020 على يد وائل سليمان، مينا شوقي، و هيثم عصام، ومنذ تأسيسها ساهمت في ربط أكثر من نصف مليون مريض مع شبكة تضم أكثر من 11,000 طبيب. وبفضل هذه الشراكات والابتكارات، تسعى كلينيدو إلى التوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية بأسعار اقتصادية وجودة عالية لجميع المرضى.