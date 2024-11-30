صلاح غائب والمال حاضر.. كيف تؤثر العوامل التجارية في جوائز «The Best»؟ .. الشركات الراعية تؤثر على إبراز اللاعبين وتقديمهم في الساحة العالمية

في مفاجأة أثارت جدلاً واسعًا بين جماهير كرة القدم العربية والعالمية، جاء الإعلان عن قائمة جوائز "The Best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024، لتخلو من اسم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

هذا الغياب عن ترشيحات الجوائز المرموقة، التي تشمل جائزة أفضل لاعب في العالم، أثار العديد من التساؤلات حول معايير اختيار اللاعبين ومدى التقدير الذي يحظى به صلاح في ظل تألقه المستمر في الملاعب.

محمد صلاح، الذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة، قدم موسمًا رائعًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

جائزة ذا بيست

اللاعب الذي أحرز العديد من الأهداف المميزة وحقق إنجازات مع فريقه على صعيد الألقاب المحلية والقارية، كان يتوقع أن يكون ضمن الأسماء المرشحة للحصول على جائزة "أفضل لاعب" من قبل الفيفا، إلا أن غيابه عن القائمة أثار استغراب مشجعيه وخبراء الرياضة على حد سواء.

موسم مميز للفرعون محمد صلاح ولكن؟

على الرغم من أن محمد صلاح كان لاعبًا محوريًا في تشكيل ليفربول، مسجلاً أهدافًا حاسمة وصانعًا للفرص، إلا أن التصويت على جائزة "The Best" يعكس تفضيلات مدربي اللاعبين، وصحفيين مختارين من جميع أنحاء العالم.

في السنوات الأخيرة، شهدت الجوائز منافسة شرسة بين النجوم، وكان اللاعبون الذين فازوا بها في الغالب قد حققوا ألقابًا كبيرة مع فرقهم أو قدموا أداء استثنائيًا في المسابقات الكبرى.

محمد صلاح

لكن مع غياب صلاح، أثيرت تساؤلات عن كيفية تأثير نتائج البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم على اختيارات الفيفا.

ورغم أن صلاح لم يحقق ألقابًا جماعية كبرى مع ليفربول في الموسم الماضي، إلا أن أدائه الفردي كان استثنائيًا.

ردود فعل جماهيرية حول ترشيحات ذا بيست

العديد من جماهير صلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن خيبة أملهم بسبب هذا الغياب، مؤكدين أن النجم المصري كان يستحق التواجد في القائمة، خاصة في ظل تألقه المستمر.

بعض الجماهير اعتبرت أن غيابه عن الترشيحات قد يكون نتيجة لإغفال إنجازاته الفردية، بينما أشار البعض الآخر إلى تأثير الألقاب الجماعية في تحديد الفائزين.

المال يحدد الفائز

من المعروف أن جوائز الفيفا "The Best" ليست مجرد تكريم للأداء الرياضي فقط، بل تتداخل فيها العديد من العوامل التجارية والإعلامية التي تؤثر بشكل كبير على اختيارات الفائزين.

التسويق والمال يعدان من العوامل الأساسية في تحريك هذه الجوائز، حيث أن الشركات الراعية والمشاريع التجارية العالمية تؤثر على كيفية إبراز اللاعبين وتقديمهم في الساحة العالمية. وبالرغم من أن الأداء الفردي يبقى أساس الترشيحات، إلا أن الواقع يشير إلى أن التركيز الإعلامي على بعض اللاعبين يمكن أن يكون له تأثير كبير في التأهل للفوز.

بالإضافة إلى ذلك، تثار العديد من التساؤلات حول وجود تمي يز عنصري أو مجاملات ضمن هذه الجوائز، حيث يلاحظ البعض أن اللاعبين من دول أو مناطق معينة يحظون بتغطية إعلامية أكبر وأحيانًا يعكسون مشاعر توازنية بين اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على "الكرة الذهبية".

محمد صلاح

على سبيل المثال، قد يعتبر البعض أن غياب محمد صلاح عن القائمة هو نتيجة لتلك المؤثرات، خصوصًا بعد نجاحه الباهر في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والذي لم يتواكب مع المكافآت الفردية الكبرى التي نالها بعض اللاعبين من نفس الفئة أو الجغرافيا. قد يُنظر إلى هذه الجوائز أحيانًا كوسيلة لترضية اللاعبين الذين فشلوا في الفوز بـ "الكرة الذهبية"، مما يعكس الطبيعة التنافسية والمعقدة لهذه الجوائز التي لا تقتصر على كرة القدم وحدها، بل تتداخل فيها جوانب أخرى من السياسة الرياضية والإعلام.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 من ذا بيست

داني كارفخال - ريال مدريد

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

جود بيلينجهام - ريال مدريد

كيليان مبابي - ريال مدريد وباريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

رودري - مانشستر سيتي

توني كروس - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.