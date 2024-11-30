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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان زكي في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه صدمه قطار بمنطقة مزلقان ذكي بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار بمنطقة مزلقان ذكي بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ذكي، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

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