"اتصال" تعزز التعاون المصري الروسي في التكنولوجيا من خلال لقاء استراتيجي بمشاركة 16 شركة

نظّمت جمعية "اتصال"، الرائدة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، لقاءً استراتيجيًا هدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

جاء اللقاء ضمن مبادرة "ITESAL Export Hub" التي أطلقتها الجمعية لدعم الشركات المصرية في تصدير منتجاتها وخدماتها البرمجية للأسواق العالمية.

شهد اللقاء حضور 16 شركة، منها 8 شركات روسية متخصصة في مجالات البرمجيات، الإعلام الرقمي، تقنيات الكم، التطبيب عن بُعد، وحلول تجارة التجزئة. أما من الجانب المصري، فقد شاركت شركات عاملة في تطوير البرمجيات، تقنيات السيارات، وقطاعات تكنولوجية أخرى، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

ركز اللقاء على عدد من المحاور الاستراتيجية، منها تعزيز الصادرات التكنولوجية: تمكين الشركات المصرية من توسيع وجودها في الأسواق الدولية.

وإيجاد فرص شراكة عن طريق تطوير علاقات عمل طويلة الأمد من خلال مشروعات دمج واستحواذ أو شراكات استراتيجية.

تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة ITESAL Export Hub، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

ويستكمل هذا اللقاء النجاحات التي حققتها جمعية "اتصال"، بما في ذلك مشاركتها البارزة في معرض LEAP 2024 بالمملكة العربية السعودية، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا مع شركات دولية.

أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية "اتصال"، على أهمية اللقاء قائلاً: "نلتزم بتوفير منصات شراكة للشركات المصرية مع نظيراتها الدولية لتبادل المعرفة وتعزيز التنافسية العالمية. التعاون المصري الروسي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير صناعات البرمجيات، التقنيات الطبية، والتجارة الإلكترونية."

وأضاف مجاهد: "من خلال برنامج اتصال إكسبورت هاب، نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الحلول التقنية، وقد أثمر اللقاء عن الاتفاق على عدد من المبادرات، من بينها تنظيم ورش عمل مشتركة ومتابعة فرص استثمارية محددة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".