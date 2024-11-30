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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اعترافات عصابة سرقة الشقق السكنية بدار السلام : بنكسر الكالون

أرشيفية
أرشيفية
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استمعت نيابة دار السلام الجزئية اليوم، الي اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية بدائرة القسم.

أقر المتهمون بارتكابهم وقائع السرقة بعد تتبع الشقق وقاطنيها وأوقات تواجدهم، ثم يقومون بالسطو عليها، واقتحامها من خلال كسر كالون الباب وسرقة المحتويات.

وأضاف المتهمون أنهم ارتكبوا أكثر من واقعة، بدائرة القسم بذات الأسلوب، وبعد ذلك يقومون ببيع المسروقات لشخص يعلم حقيقه سرقتها، ويقومون بتقسيم الأموال عليهم.

أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهمين

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية  بأسلوب "كسر الباب" ،  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات  المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية (مالك مخزن خردة ، عامل – مقيمان بدائرة القسم ) تم ضبطهما .  

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

نيابة دار السلام الجزئية اعترافات المتهمين الشقق السكنية