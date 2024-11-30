هواوي تطلق متجرها الإلكتروني رسميًا في مصر

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق متجرها الإلكتروني رسميًا، وذلك لتوفير تجربة تسوق مميزة تسهم في جعل منتجاتها الذكية وتقنياتها المبتكرة أقرب إلى العملاء. المنصة الجديدة تقدم مجموعة متنوعة من العروض والخصومات الحصرية على أحدث منتجات الشركة.

يقدم متجر هواوي الإلكتروني مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الهواتف الذكية، أجهزة الحاسب المحمولة، الأجهزة القابلة للارتداء، والإكسسوارات، مع تصميم يتيح للعملاء تجربة تصفح وتسوق مريحة وسهلة. كما تم إعطاء الأولوية لتوفير خدمات التوصيل السريع، حيث يمكن للعملاء استلام طلباتهم في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب.

تُقدم هواوي في متجرها الإلكتروني مجموعة من خيارات الدفع المرنة، بما في ذلك خطط التقسيط التي تصل إلى 36 شهرًا بالتعاون مع 14 بنكًا، مما يسهل على العملاء الحصول على منتجات الشركة المتقدمة بأقل تكلفة ممكنة. كما تشمل المزايا ضمانًا رسميًا لجميع المنتجات، مع خدمة عملاء متميزة للمساعدة في أي استفسارات أو مشاكل قد يواجهها المستخدمون.

واحتفالاً بإطلاق المتجر، كشفت هواوي عن سلسلة من العروض الترويجية المميزة، تشمل خصومات تصل إلى 22% على الأجهزة القابلة للارتداء، و20% على الأجهزة الصوتية، 23% على الأجهزة اللوحية، وذلك خلال أسبوع التخفيضات الحصرية الممتد من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر.

كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من كوبونات خصم حصرية للشراء المبكر حتى 28 نوفمبر، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 6200 جنيه خلال حفل الافتتاح.