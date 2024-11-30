"آنكر إنوفيشنز" تكشف عن خططها المستقبلية للنمو والتوسّع في السوق المصري لعام 2025

أعلنت شركة "آنكر إنوفيشنز"، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المستهلكين وحلول الشحن، عن رؤيتها الاستراتيجية للنمو في السوق المصرية.

جمع الحدث مجموعة من كبار الموزعين والتجار، ونجوم الفن والمجتمع، إلى جانب قيادات الشركة من داخل وخارج مصر، لتبادل الرؤى والاحتفال بالشراكة القوية التي تربط الشركة بالسوق المحلية.

حققت "آنكر إنوفيشنز" نجاحات بارزة في مصر خلال عام 2024، حيث نمت علاماتها التجارية بشكل ملحوظ، وعلى رأسها علامة "ساوندكور" Soundcore التي أصبحت العلامة الأولى لسماعات الأذن اللاسلكية (TWS) في السوق المصرية.

إلى جانب ذلك، لاقت حلول الشحن ومنتجات المراقبة الأمنية الذكية من "آنكر" إقبالاً واسعًا، مما يعزز مكانة الشركة ويهيئها لتحقيق المزيد من التوسع في عام 2025.

أكد ديجو دانيال، رئيس منطقة أفريقيا في "آنكر إنوفيشنز"، أن مصر تمثل سوقًا أساسية في استراتيجية الشركة للنمو.

تواصل "آنكر" تقديم حلول شحن متطورة مثل محطات الطاقة المتنقلة "باور بنك برايم" المدعومة بتقنية "نتريد الغاليوم" (GaN) المصممة لتلبية احتياجات الأفراد كثيري التنقل في مصر.

توفر هذه الحلول شحنًا سريعًا وموثوقًا، سواء أثناء التنقل اليومي في القاهرة أو خلال الرحلات إلى مناطق نائية.

وستطرح "آنكر" منتجات جديدة من "ساوندكور" مثل سماعات الأذن "سبيس وان برو" Space One Pro ومكبر الصوت "ريف 3" Rave 3.

تتميز هذه المنتجات بخاصية إلغاء الضجيج وصوت قوي يناسب الحفلات والمناسبات، مع تصميم يعكس التقاليد الثقافية المصرية.

وتركز "آنكر" أيضًا على تعزيز عروضها من "يوفي سيكيوريتي" eufy Security، بإطلاق كاميرا المراقبة الخارجية "4 جي إل تي إي" (4G LTE) والمكنسة الروبوتية أومني سي 20" Omni C20.

تتيح هذه المنتجات للمستهلكين المصريين تأمين منازلهم والحفاظ على نظافتها بسهولة وكفاءة.

وأطلقت "آنكر" جهاز العرض المتنقل "كابسول 3" Capsule 3، المصمم لإعادة تعريف الترفيه في مصر. وبفضل تصميمه الصغير وتقنيته المتقدمة، يُعدّ هذا الجهاز الخيار المثالي لسهرات مشاهدة الأفلام أو تقديم العروض التعليمية.

تهدف "آنكر إنوفيشنز" إلى مواصلة الابتكار وتوسيع شراكاتها في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.

وتسعى الشركة من خلال منتجاتها المتميزة إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتعزيز تجربتهم مع التكنولوجيا.