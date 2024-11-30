المشرق مصر يطلق حلولًا مبتكرة لتطوير تجربة العملاء المصرفية

أعلن محمد طلعت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في المشرق مصر، إطلاق مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي. وأكد طلعت أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للأفراد، بفضل التطبيقات المصرفية التي توفر لهم الوصول السريع إلى حساباتهم، دفع الفواتير، والتحقق من الأرصدة بكل سهولة وأمان.

وأوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية في المشرق مصر، أن المشرق مصر تسعى لتلبية توقعات العملاء المتزايدة في الحصول على خدمات مصرفية سلسة وفورية، مشيرًا إلى أن العملاء يطالبون اليوم بتجارب مصرفية تتيح لهم اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، مثل تلقي تحديثات فورية بشأن الطلبات المصرفية، وتنبيهات الاحتيال، وتوصيات مخصصة للمنتجات. وأضاف أن المشرق مصر يعتمد على حلول رقمية مبتكرة تقدم معلومات دقيقة في الوقت المناسب، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم استشارات مالية استباقية وتوفير حلول شخصية.

كما أعلن عن إطلاق فئات جديدة مثل المشرق نيو و e&Mashreq Neo، التي تتضمن مجموعة من المنتجات المصرفية المتطورة، منها بطاقة مشرق نيو، حسابات جارية، وشهادات بعائد ثابت شهري. كما أطلق البنك حملة عوائد سنوية بنسبة 23% تُحسب يوميًا وتُصرف شهريًا على حسابات Mashreq Neo و e&Mashreq Neo، مع حد أدنى للرصيد قدره 5000 جنيه، مما يتيح للعملاء الحصول على أعلى عائد سنوي مقارنة بالبنوك الأخرى في السوق المصري.



وأكد "طلعت" أن المشرق مصر يواصل التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تواكب احتياجات عملائه المتزايدة، مع الحفاظ على الشفافية والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية.