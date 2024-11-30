موقف الثلاثي المصاب.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي، تواجد الثلاثي المصاب: كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وبراهيم دياز.

عاد ثلاثي الهجوم، مبابي وبيلينجهام ودياز، من إنجلترا بعد مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وهم يعانون من آلام مختلفة، مما أثار الشكوك حول مشاركتهم في مباراة خيتافي.

كما شهدت القائمة عودة البرازيلي رودريجو جوس، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليدعم خط هجوم الملكي أمام خيتافي.

ويستمر غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، بجانب لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، وللميرينجي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يتواجد خيتافي في المركز السابع عشر وفي رصيده 13 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو، ديجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما أندريس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.