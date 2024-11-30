رغم الاعتذار.. إمام عاشور يواصل تنفيذ عقوبة الأهلي بالتدريب منفردا

واصل إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية بعد قرار إدارة النادي بتغريمه مليون جنيه واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع.

لم يشارك إمام عاشور في مران الفريق الجماعي اليوم السبت، رغم الاعتذار رسميا للاعبي الفريق والجماهير وإدارة النادي.

يخوض إمام عاشور التدريبات بشكل منفرد في موعد مختلف عن موعد مران الفريق تنفيذا لعقوبة الاستبعاد من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.

وبات إمام عاشور خارج حسابات الأهلي في مباراة الفريق المقبلة غدا الأحد بين الأهلي والبنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

إمام عاشور يعتذر للأهلي وجماهيره

اعتذر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

ونشر إمام عبر "ستوري إنستجرام" بيان اعتذر فيه عن الأزمة الأخيرة قائلا: أولًا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأعتذر عن أي خطأ ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.. للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.. أنا فخور بالأهلي و ممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي و أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي.

عقوبة إمام عاشور

كانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت تغريم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أفريقيا، والاعتراض على عدم المشاركة في اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.