ويسترن ديجتال تطلق حلول تخزين مبتكرة لموسم الأعياد والعام الجديد

أعلنت شركة ويسترن ديجتال عن إطلاق مجموعة جديدة من حلول التخزين فائقة السرعة والسعة لمساعدة المحترفين والمستهلكين في الاستعداد لموسم الأعياد وبداية العام الجديد. مع الابتكارات الجديدة من علامتي SanDisk® وWD_BLACK™، التي حازت على جوائز، أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بأداء متفوق وموثوقية وسعة تخزين أكبر تلبي احتياجاتهم الرقمية في مختلف المجالات، سواء في العمل أو الترفيه.

قامت ويسترن ديجتال بتوسيع مجموعة SanDisk من الأقراص المحمولة ذات الأداء العالي مع إضافة اثنين من العروض الجديدة:

SanDisk Extreme PRO® with USB4® high-performance portable SSD

يعد هذا القرص المحمول من SanDisk Extreme PRO من أوائل الأقراص في السوق التي تدعم واجهة USB4، ما يجعله الخيار المثالي للمحترفين. يتميز بسرعات قراءة تصل إلى 3,800 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 3,700 ميجابايت/ثانية، مما يتيح نقل الملفات بشكل فائق السرعة وسلس. كما يتمتع بتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات قاسية. سيتم طرح المنتج في بداية عام 2025 بسعتين: 2 تيرابايت و4 تيرابايت.

SanDisk Extreme® Portable SSD بسعة 8 تيرابايت يعتبر خيارًا مثاليًا للمبدعين الذين يعملون مع ملفات ضخمة أو يحتاجون إلى تخزين كميات هائلة من البيانات أثناء التنقل. يتميز بسرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية، ما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يسعون إلى تخزين بياناتهم بكفاءة أثناء السفر.

كما قدمت WD_BLACK، حلين جديدين لتحسين تجربة الألعاب من خلال أداء وسعة تخزين كبيرة

WD_BLACK™ SN7100 NVMe™ SSD

تم تصميم هذا القرص من نوع NVMe خصيصًا لتلبية احتياجات اللاعبين الذين يتعاملون مع ألعاب حديثة ذات رسومات متقدمة وملفات ضخمة. يقدم هذا القرص سرعات قراءة تصل إلى 7,250 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 6,900 ميجابايت/ثانية، ما يوفر أداءً محسنًا بنسبة 35% مقارنة بالجيل السابق.

WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox® بسعة 2 تيرابايت

مع تزايد حجم الألعاب، قدمت WD_BLACK بطاقة التوسعة C50 بسعة 2 تيرابايت لجهاز Xbox، ما يوفر مساحة تخزين إضافية ويعزز أداء الجهاز. يتميز هذا المنتج بدمجه مع تقنيات Xbox Velocity Architecture وQuick Resume لتجربة لعب سلسة دون أي تقطع.