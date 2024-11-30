الصليب الأحمر اللبناني: الحرب الإسرائيلية أثرت سلبيًا على القطاع الطبي بلبنان

قال الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن أكثر من 75% من المقيمين بمراكز الإيواء عادوا على منازلهم بعد تطبيق وقف إطلاق النار بلبنان، ولا يريد جميعهم المساعدات من حيث المنازل والإيواء، ولكن أصبحت المساعدات التي يريدونها هي المأكل والمشرب.

وأضاف الزغبي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عدد كبير من المنازل تم تدميرها في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن القطاع الطبي بلبنان كان يمر بأزمة مادية قبل بدء الحرب، وكان هناك أزمة صحية كبيرة قبل الحرب.

وأشار رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إلى أن الحرب أدت إلى زيادة أزمات القطاع الصحي، مؤكدًا أنه مع بدء الحرب توقفت عدد من المستشفيات عن الخدمة، وكان هناك عدد من المستشفيات ببيروت والضاحية الجنوبية، لم يعد بإمكانها تنفيذ التأمين الطبي اللازم، وكان عدد المصابين بحاجة إلى عدد من المستشفيات، وكم كبير من المواد الطبية.