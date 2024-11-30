فريق سلة الأهلي يحصد البرونزية في السوبر المصري البحريني

حصد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري البحريني بعدما الفوز على الأهلي البحريني بنتيجة 88 - 82، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت داخل صالة خليفة لتحديد المركز الثالث في البطولة.

قدم الأهلي مباراة متميزة ونجح في فرض سيطرته طوال فترات اللقاء، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا 26 - 23، وأنهى الفترة الثانية متقدمًا 49 - 46، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا 68 - 58، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوزه 88 - 82.

قائمة فريق سلة الأهلي

وضمت قائمة فريق سلة الأهلي في البحرين 14 لاعبًا وهم كل من عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني لـ الأهلي كلًّا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال طبيب التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.