نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بالوقف

أجرى الدكتورة حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية التى تم الانتهاء منها، ولم تدخل الخدمة بعد بمركز الوقف، بهدف دراسة معوقات التشغيل والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، والعمل على تذليلها لضمان إدخالها الخدمة والاستفادة من استثمارات الدولة الموجهة لهذه المشروعات، رافقه الدكتور علاء شاكر، رئيس مدينة الوقف.

استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة على مساحة 4200 متر مربع ويستوعب 60 سيارة أجرة، و يضم المجمع مكتبًا إداريًا، مصلى، ودورات مياه مخصصة للرجال والسيدات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية، و تقليل الازدحام داخل المدينة، وتسهيل حركة المواطنين بين المراكز، مع الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما تفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد، الذي يمتد على مساحة 400 متر مربع، و يتكون من بدروم و5 طوابق، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة عمل الوحدات المحلية.

و اختتم نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع سوق الخضروات والفاكهة الجديد الجاري إنشاؤه بمركز الوقف، والذي يمتد على مساحة 4200 متر مربع، ويضم 30 وحدة بيع بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود القضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات والمرافق العامة، مع استغلال المواقع غير المستغلة بشكل أمثل. وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا،

أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مشددًا على أهمية متابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، لضمان تنفيذها وفقًا للخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها بمجرد افتتاحها.

وأضاف" عمر" أن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدا ان المحافظة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استكمال المشروعات الجارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي قنا ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية.

وأشار نائب محافظ قنا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المشروعات القومية والمحلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا التزام المحافظة بمتابعة مستمرة ودقيقة لكافة مراحل التنفيذ حتى افتتاح المشروعات ودخولها الخدمة.

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