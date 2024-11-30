قاذفات روسية وصينية تجري دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قاذفات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الروسية والصينية أكملت مهمة دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأفادت الوزارة بأن "مجموعة جوية من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية Hong-6K التابعة للقوات الجوية الصينية قامتا بدورية جوية فوق مناطق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي والجزء الغربي من المحيط الهادئ".

وأضافت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "طائرات البلدين تصرفت وفقًا لأحكام القانون الداخلي بشكل صارم عند أداء مهمة الطيران؛ ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الاستراتيجية الروسية والصينية رافقتها مقاتلات أجنبية في أجزاء محددة من الطريق أثناء إجراء الدورية المشتركة.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الروسية أقلعت وهبطت في إحدى مطارات الصين خلال الدورية الجوية المشتركة، لافتة إلى أن الدورية استغرقت حوالي 8 ساعات، وتم إكمال التزود بالوقود في الجو من قبل أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية Tu-95MS خلال الليل.