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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يحقق فوزا مهما على يونيون برلين في الدوري الألماني

فرحة فريق باير ليفركوزن
فرحة فريق باير ليفركوزن
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حقق فريق باير ليفركوزن اليوم فوزا مهما على يونيون برلين 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر جيريمي فريمبونج، قبل أن يعادل يونيون برلين النتيجة في الدقيقة 29 بهدف جيونج وويونج. 

في الشوط الثاني، تمكن باتريك شيك من إحراز الهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 71، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثمين.

بهذا الانتصار، يواصل باير ليفركوزن تعزيز موقعه في صراع القمة بالدوري الألماني، بينما يعاني يونيون برلين من صعوبة في العودة رغم تعادله المبكر.

الدوري الألماني باير ليفركوزن يونيون برلين جيريمي فريمبونج صراع القمة الشوط الثاني