ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوري: قواتنا المسلحة تتصدي للتنظيمات الإرهابية بمختلف المناطق

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية،  إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن القوات المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم السبت.

وأضافت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها اليوم : "في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي. وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية."

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية التنظيمات الإرهابية شائعات أكاذيب الحرب الإعلامية التضليلية منصات التواصل الاجتماعي