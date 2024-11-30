الجيش السوري: قواتنا المسلحة تتصدي للتنظيمات الإرهابية بمختلف المناطق

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن القوات المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم السبت.

وأضافت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها اليوم : "في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي. وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية."