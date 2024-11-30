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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني أثناء اللهو بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت طفله في بداية عقدها الثاني مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني أثناء لهوها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة 12 سنة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني أختل توازنها وسقطت جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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