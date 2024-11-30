ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن التضرر من قائد سيارة نقل "بدون لوحة معدنية خلفية" لقيامه بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.