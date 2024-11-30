ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن التضرر من قائد سيارة نقل "بدون لوحة معدنية خلفية" لقيامه بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

فيديو التواصل الاجتماعي بالقاهرة وزارة الداخلية