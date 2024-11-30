إقبال جماهيري كبير على فيلم دبكة الفلسطيني بمهرجان "القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

نال فيلم" دبكة " الفلسطيني إعجاب الجمهور خلال عرضه اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بدار الأوبرا المصرية.

شهد الفيلم اقبالا جماهيريا ضخما من قبل جمهور المهرجان، وأشادوا بمستوى الفيلم الوثائقى الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية، والذى يتناول قصص حقيقية لأهالى غزة من انقطاع الكهرباء ، ونقص المياة ، وصعوبة الحياة تحت الحصار، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل فى فلسطين عن احداث حقيقية، وهو انتاج واخراج مصرى للمخرجة ألفت عثمان .

وقال د. ياسر محب رئيس المهرجان، ان الدورة الرابعة تدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك من خلال عرض 14 فيلم قصير، عن الأحداث فى غزة ، فى عروض عالمية اولى ضمن فعاليات المهرجان.

وأشاد بمستوى فيلم " دبكة" وباعجاب الجمهور به، خاصة وأن هناك عدد من الحضور الشباب من فنانى المستقبل، الذين حضروا خصيصا للتعرف على التجارب الجديدة فى السينما الفرنكوفونية، والمهرجان مهتم بنقل التجربة السينمائية الفلسطينية لتكون صوت الفن للعالم فى دعم القضية.

وأضاف محب أن الدورة الجديدة تستهدف الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل، لأنها تقام في ظل حروب إقليمية وتوترات سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعم فلسطين هو أمر طبيعي لأنها في وجدان الشعب المصري.

وأشار الى أن المهرجان يتميز هذا العام بإفراد مساحة لعروض السينما الفلسطينية والتي تنقل صورة الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية، إيمانا بدور الثقافة ووجوب اتساقها مع ما يحدث في العالم ولتقوم بدورها المنوط في التوعية والتوجيه والتأثير في الرأي العام وتمارس تأثيرها على الصعيد الإنساني.

وأكد محب، أهتمام ادارة المهرجان بعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية، ضمن خطة المهرجان لدعم الاشقاء الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، طوال ايام المهرجان.