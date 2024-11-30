مياه الفيوم: تطوير الخط الساخن لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين فور ورودها على الخط الساخن 125 والمتابعة الميدانية لحظة بلحظة والاتصال بالمواطنين للتأكد من حل الشكاوى .

وقال "النجار" فى تصريحات صحفية اليوم أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال العمل بنظام ثلاث ورادي لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال ١٢٥ من اي تليفون ارضي أو محمول ورقم الواتساب ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨،

وأشار الى استقبال شكاوى المواطنين الواردة من الشبكة الوطنية للسيطرة بديوان عام المحافظة وإدارة الأزمات بالشركة.

وشدد النجار على سعي الشركة لتطوير أداء الخط الساخن من خلال استحداث برنامج اڤايا لتسجيل ومراقبة المكالمات الواردة وتدعيم الإدارة بخط PRI من قبل الشركة المصرية للاتصالات لاستقبال اكثر من مكالمة في نفس الوقت واستقبال المكالمات من الخط الأرضي علي رقم ١٢٥ من جميع خطوط شركات الاتصالات المختلفة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل

واستخدام قاعدة البيانات CMS وربطها بجميع إدارات الشركة لسرعة التواصل والرد علي الشكاوي بأقصى سرعة والتعامل مع شكاوي المواطنين

وقال أحمد سيد مدير إدارة الخط الساخن أن الإدارة تتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بأعطال المياه وانسدادات وطفوح الصرف الصحي وشكاوى جودة المياه والرد على كافة الاستفسارات والاستعلامات وإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية يتم رفعها لرئيس مجلس الإدارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

وأشار الى انه يتم رصد الأماكن الساخنة بقطاع المياه والصرف الصحي وتحديد الخطوط المتهالكة وإعداد التقارير الخاصة بتلك المناطق لوضعها ضمن خطة الشركة.