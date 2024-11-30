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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بالسير برعونة في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن قيام  قائد دراجة نارية بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة  نصر بالقاهرة - وتبين عدم حمله رخصة قيادة) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

قائد دراجة نارية بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة مقطع فيديو