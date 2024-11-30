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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يرفض ارتداء شارة المثلية في مباراة نوتينجهام فورست

سام مرسي أثناء المباراة
سام مرسي أثناء المباراة
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رفض سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، ارتداء شارة المثلية في مباراة فريقه ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، وهو الموقف الذي أثار اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

سام  مرسي  ظهر فى المباراة مرتديا الشارة العادية في المباراة.

ترحيب متابعي منصات التواصل الاجتماعي

 وقد لاقى موقفه ترحيبًا واسعًا من قبل عدد كبير من متابعيه، الذين أشادوا بموقفه المبدئي واحترامه لقيمه الخاصة. 

وشارك العديد من المؤيدين تعبيرات عن دعمهم لمرسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية حرية الاختيار في مثل هذه القضايا.

رغم الجدل الذي قد يثيره الموقف، إلا أن سام  مرسي يظل ثابت في قناعاته ولكنه في الوقت نفسه يرفض التنازل عن مبادئه الشخصية.

وتدعم هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الحرية المثلية، من خلال ارتداء كابتن الفريق شارة المثلية المعروفة.

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