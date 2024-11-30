زد يُحقق أول انتصار في الدوري ويزيد من متاعب حرس الحدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، اليوم السبت، فوزًا على ضيفه حرس الحدود بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سيطر زد على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية على مرمى حرس الحدود.

مباراة زد ضد حرس الحدود

وترجم زد سيطرته إلى هدفين في شوط المباراة الأول، حيث افتتح عبدالرحمن البانوبي التسجيل في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد شادي حسين كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 23.

وعزز مصطفى زيكو تقدم زد بهدف ثان في الدقيقة 42، بتسديدة أرضية من انفراده من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من زميله شادي حسين.

وفي الشوط الثاني، حاول حرس الحدود تعديل النتيجة، لكن باءت محاولاته بالفشل، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح زد في الدقيقة 55 سجله زيكو، لتنتهي المباراة بفوز زد على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

ترتيب الدوري المصري

وبهذا الفوز، حقق زد أول انتصار له في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري 2024-2025، حيث تعادل سلبيًا مع الجونة، قبل أن يخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي في الجولة الثانية، ثم تعادل مع مودرن سبورت بلا أهداف.

كما استمرت متاعب حرس الحدود في الدوري المصري، إذ ظل في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة، قفز زد إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند نقطة واحدة في المركز الـ18 والأخير.