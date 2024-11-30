في ختام زيارته لمحافظة البحيرة.. وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الحجناية بدمنهور

اختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، والتى رافقه خلالها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد مركز شباب الحجناية بمركز دمنهور

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

اطلع صبحى وجاكلين عازر على مجموعة من الأنشطة المتميزة التي يقدمها المركز ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تهدف إلى تنمية المواهب الحركية ودعم الأطفال والشباب من ذوي المهارات الحركية الخاصة وتوفير إرشادات مهنية، بالإضافة لعدد من الأنشطة التخصصية التى تهدف الى تعزيز المهارات والقدرات الرياضية والثقافية للمستفيدين.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أشرف صبحى، بالإمكانات المتوفرة بالمركز، والتي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتطوير المهارات وتمكين الشباب من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية الشراكة المستمرة بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، مشيرةً إلى أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية" تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تأتى ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في الريف المصري من خلال مبادرات رائدة تسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، خاصة الشباب والنشء، باعتبارهم قادة المستقبل وصُنّاع التغيير.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لما حققته محافظة البحيرة من إنجازات في تطوير مراكز الشباب، مشددًا على دور هذه المراكز في تقديم خدمات رياضية وثقافية شاملة تُسهم في دعم شباب القرى وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.