تعرف على مجلس إدارة اتحاد المصارعة بعد فوز سعيد صلاح

فاز العميد سعيد صلاح بمنصب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وذلك خلال إقامة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم السبت، في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

وحصل العميد سعيد صلاح على 14 صوتا فيما حصل منافسه هاني عبد الفتاح على 7 أصوات فيما تم إبطال صوت واحد.

كما فاز اللواء محمد محمود بمنصب نائب الرئيس وإبراهيم عادل في منصب سكرتير عام وأحمد راشد أمين الصندوق وفي العضوية فاز كل من وائل توفيق - محمود سمير - السيد جمعة - مصطفى صبحي - أشرف حافظ.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير عام وأمين صندوق بالإضافة إلى 5 أعضاء.

وتضم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للمصارعة 22 هيئة رياضية وهم: “المؤسسة العسكرية بالهايكستب، طلائع الجيش، المصرية للاتصالات، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، دكرنس، 23 يوليو، صيد الغربية، كفر مصيلحة، الطالبية، المؤسسة العسكرية بالسويس، القناة بالإسماعيلية، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، الأولمبي، المؤسسة العسكرية بالمنيا، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الوليدية، البنك الأهلي، الترسانة، الإعلاميين، ومليج“.