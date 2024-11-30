ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطلان وراء سرقة 30 رأسًا من مزرعة خراف في منشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين متهمين بسرقة 30 رأس خراف من داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد باكتشافه سرقة 30 رأس خراف من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ. 

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "16 رأس ، سلاح ناري، مبلغ مالي" وتم اقتيادهما إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

خرفان رأس ماشية منشأة القناطر عاطلين سرقة 30 رأس ماشية مزرعة مركز شرطة منشأة القناطر