عاطلان وراء سرقة 30 رأسًا من مزرعة خراف في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين متهمين بسرقة 30 رأس خراف من داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد باكتشافه سرقة 30 رأس خراف من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "16 رأس ، سلاح ناري، مبلغ مالي" وتم اقتيادهما إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.