بقيادة كريم بنزيما.. الاتحاد يكتسح الاتفاق في الدوري السعودي ويعزز صدارته

حقق فريق الاتحاد السعودي اليوم فوزًا كبيرًا على الاتفاق 4-0 في مباراة ضمن دوري روشن السعودي. بدأ الاتحاد المباراة بقوة مع عودة كريم بنزيما للعب مرة أخرى حيث أحرز هدف وصنع هدفين

افتتح نغولو كانتي التسجيل في الدقيقة 35. في الشوط الثاني، واصل العميد تألقه وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 53.

بعد ذلك، جاء دور حسام عوار ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 70 واختتم ستيفن بيرجوين الرباعية ليمنح الاتحاد فوز كبير

بهذا الانتصار، يواصل الاتحاد سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي، ويثبت قوته في المنافسة على المراتب المتقدمة، بينما فشل الاتفاق في مجاراة فريق الاتحاد القوي