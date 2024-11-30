وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يقومان بجولة تفقدية بمركز شباب الحجناية في دمنهور

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد مركز شباب الحجناية بمدينة دمنهور، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظة.

جاءت الزيارة في إطار الوقوف على الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب والنشء، والتأكد من تنفيذ خطط التطوير التي تستهدف رفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظة.

استهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد شعبة التوجيه المهني لتنمية النشء، التي تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بمساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

كما اطلعا على مركز تدريب الموهبة الحركية الذي يقدم برامج تدريبية لدعم الموهوبين رياضيًا وتحسين أدائهم البدني.

كما تفقدا دورة الذكاء الاصطناعي المقامة بالمركز، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة، بمحتوى الدورة التي تستهدف إكساب الشباب مهارات تقنية حديثة تُسهم في إعدادهم للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التميز في مختلف المجالات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب فرصة للتطوير الشخصي والمهني، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق تطوير شامل لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وإحداث طفرة في الخدمات المقدمة، موضحا ان الوزارة تعمل على تنفيذ برامج متنوعة تجمع بين الجوانب الرياضية، المهنية، والتقنية يتماشى مع متطلبات الشباب المصري، والذي ويسهم في تطوير الشباب ورفع قدراتهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن مراكز الشباب في المحافظة أصبحت مراكزًا خدمية متكاملة تستهدف تعزيز دور الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل، مشيدة بالدور الفعال لوزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة التي تتيح للشباب الفرصة للتعلم والتطوير، مما يعزز من دورهم في التنمية المجتمعية.