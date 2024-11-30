مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه الفلسطينيين في الخليل واعتقال شاب في رام الله

أطلق مستوطنون، اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل الفلسطينيين في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "نجهوت" ومن البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها حديثا على أراض المواطنين في منطقة "خلة طه"، اقتحمت منطقة العابد في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة مسنة (63 عاما) بحالة من الخوف الشديد.

وفي منطقة "طواس" غرب بلدة دورا، هاجم مستوطنون مسلحون عددا من المزارعين، ومنعوهم من حراثة أراضيهم وزراعتها، وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شوارع وأحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين، شملت إغلاق عدد من الطرق والمداخل المؤدية الى المنطقة، وتقييد حركة المواطنين ومنع تنقلهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابا واستولت على مركبته شمال غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "أسامة بياتنة"، قرب مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله، واستولت على مركبته.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية بورين.

وقال رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران إن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت القرية، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.