خبير: العُمد في مصر يحكمون 58 مليون مواطن

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إن منصب العمدة موجود في 4726 قرية، وعدد القاطنين في هذه القرى يقدر بـ58 مليون مواطن، أي ما يوازي سكان 13 دولة عربية.

وأضاف "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن العمدة موظف داخل الدولة حسب نص القانون، مشيرًا إلى أن العمدة يساهم بصورة كبيرة في خفض معدل الجريمة داخل القرى.

ولفت إلى أن كل قرية يتبعها ما يقرب من 25 عزبة، وعدد السكان في المتوسط أكثر من 20 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن منصب العمدة يُلغى تمامًا في حال وجود نقطة شرطة.