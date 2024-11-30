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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جنى خطاب تواصل تألقها وتحصد ذهبية بطولة رومانيا المفتوحة للتايكوندو

جني خطاب
جني خطاب
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واصلت بطلة مصر فى التايكوندو جني خطاب تألقها وحصد الألقاب العالمية بعدما فازت ببطولة رومانيا المفتوحة فئة G1 فى منافسات وزن تحت 53 كجم
بدأت جني خطاب البطولة بالفوز على بطلة رومانيا صاحبة الأرض والجمهور فى دور الثمانية وفي دور النصف النهائى حققت الفوز على لاعبة صربيا واختتمت البطولة بتحقيق الميدالية الذهبية بعدما فازت على بطلة كرواتيا فى المباراة النهائية بعد مباراة قوية استطاعت جني من حسمها بجدارة 
وتعتبر هذه هى البطولة الاولي التى يحققها احد ابطال التايكوندو بعد إعادة انتخاب المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وقائمته التى تضم كل من مجدي طايل نائب الرئيس وحازم قنديل امين الصندوق وفى العضوية المهندس محمد عجيزة والدكتور حسن كمال وعلاء الهوارى وهيثم الجداوي 
كانت جني قد حققت الشهر الماضي أيضًا ذهبية بطولة هولندا المفتوحة فئة G2 بعد فوزها على بطلة تايوان فى المباراة النهائية 2-0.

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