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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مستشفى المعمداني بغزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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استشهد صحفي فلسطيني، اليوم السبت، برصاص مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الصحفي ممدوح قنيطة استشهد، بعد أن أطلقت طائرة "كواد كابتر" تابعة لقوات الاحتلال النار تجاه مواطنين متواجدين في ساحة المستشفى.
ووفق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الثاني من نوفمبر الجاري، فإن 175 صحفيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في قطاع غزة.استشهد صحفي فلسطيني، اليوم /السبت/، برصاص مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الصحفي ممدوح قنيطة استشهد، بعد أن أطلقت طائرة "كواد كابتر" تابعة لقوات الاحتلال النار تجاه مواطنين متواجدين في ساحة المستشفى.
ووفق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الثاني من نوفمبر الجاري، فإن 175 صحفيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في قطاع غزة.

غزة قوات الاحتلال استشهد صحفي فلسطيني