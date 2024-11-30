خبير أمني: "غسيل الأموال" السبب وراء الدعم على التيك توك

قال اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الأداب والإتجار بالبشر سابقا، إن البعض قد يحصل على دعم بعشرات الآلاف من الجنيهات خلال دقائق عن طريق بعض المنظمات، بهدف إساءة المجتمع من الداخل، والمشاركة في جرائم غسيل الأموال.

وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك أجهزة للرصد في وزارة الداخلية تتابع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ضبط الكثير من الجرائم دون الإعلان عن ذلك في الكثير من الأحوال.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تضبط الكثير من الفتيات اللاتي ترتكبن مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لا يتحقق الردع، مشددًا على ضرورة تغليط العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، وسرعة تحقيق العدالة الناجزة، لأن هذا يحقق الردع المجتمعي.



