مسئول صيني يؤكد التزام بكين بتعزيز العلاقات مع أثينا

أكد أكبر مشرع صيني رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي، خلال زيارته الرسمية إلى اليونان التي استمرت من الأربعاء إلى السبت، التزام الصين بتعزيز الصداقة التقليدية مع اليونان وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.



والتقى تشاو في أثينا بكل من الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان اليوناني قسطنطينوس تاسولاس وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وفي لقائه مع ساكيلاروبولو، نقل تشاو تحيات الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الصين واليونان تطورت بشكل مستقر ومتين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من خمسين عامًا. وأكد تشاو على أهمية التعاون المتبادل والاحترام بين الحضارتين العريقتين، مشيرًا إلى دعمهما المشترك لمؤتمر العالم للكلاسيكيات. كما أبدى استعداد الصين للعمل مع اليونان لتطبيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز حضارة عالمية، والتنمية المشتركة، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.



من جانبها، أعربت ساكيلاروبولو عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، التي تعتبرها حيوية لتحقيق الازدهار المشترك.

وفي لقائه مع ميتسوتاكيس، أكد تشاو على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي إلى اليونان عام 2019، والتي فتحت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية. وأعرب عن استعداد الصين لتعميق التعاون في مشاريع هامة مثل ميناء بيرايوس، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والمالية والشحن.

كما التقى تشاو مع تاسولاس لبحث تعزيز التبادل البرلماني والتعاون في القضايا التشريعية، وأشار إلى ضرورة التنسيق الوثيق على المنصات متعددة الأطراف، وأكد جهود الصين في التحديث والتنمية.

وخلال زيارته، حضر تشاو مراسم افتتاح "المدرسة الصينية للدراسات الكلاسيكية" في أثينا، وزار ميناء بيرايوس، كما جاب مشاريع زراعية في جزيرة كريت.