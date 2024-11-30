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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات نظافة بأحياء مدينة بنى مزار

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تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات النظافة  باحياء المدينة.
وووجهت رؤساء الاحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

 

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاحياء وإضفاء المظهر الحضاري قامت احياء المدينة باعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع ابو حسيبة وشارع الحرية  وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة .

 

بالإضافة إلي كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات بالفترتين الصباحية والمسائية لتحسين منظومة النظافة .

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز