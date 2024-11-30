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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس بنى مزار: إزالة 9 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

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تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٩ حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار.

 

حيث قام عبدالله ربيع وعاشور السيد نائبا رئيس المركز، وياسر صلاح سكرتير المركز ورضا المريوطى رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت ، وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومحمد عيد رئيس حى شرق، ومنتصر صلاح رئيس حى جنوب، ومحمد أدهم مسئول الازالات والاشغالات بالمركز ومسئول الازالات بالحسينية:
 

-إيقاف الأعمال بحفر لبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو و ردمها على نفقة المخالف.
 

- ايقاف حالة صبة اعمدة  لدور ثالث علوى تقسيم الجنينة ابو دربالة الجديدة بالحسينية وتم التحفظ على خلاطة داخل الحملة الميكانيكية.
 

-  إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعيه خارج الحيز العمراني على مساحة ٢قيراط ونصف .

 

وتمكن عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام  وقسم الازالات و مسئول الأوقاف و مسئول الزراعة من  ازالة ثلاث حالات تعدى على أملاك دولة على مساحة ٧  قراريط وحالتين تعدى على ارض زراعة على مساحه قيراط ونصف.
 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اكرام محمود رئيس المركز أخبار محافظة المنيا