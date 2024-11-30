رئيس بنى مزار: إزالة 9 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٩ حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار.

حيث قام عبدالله ربيع وعاشور السيد نائبا رئيس المركز، وياسر صلاح سكرتير المركز ورضا المريوطى رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت ، وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومحمد عيد رئيس حى شرق، ومنتصر صلاح رئيس حى جنوب، ومحمد أدهم مسئول الازالات والاشغالات بالمركز ومسئول الازالات بالحسينية:



-إيقاف الأعمال بحفر لبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو و ردمها على نفقة المخالف.



- ايقاف حالة صبة اعمدة لدور ثالث علوى تقسيم الجنينة ابو دربالة الجديدة بالحسينية وتم التحفظ على خلاطة داخل الحملة الميكانيكية.



- إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعيه خارج الحيز العمراني على مساحة ٢قيراط ونصف .

وتمكن عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام وقسم الازالات و مسئول الأوقاف و مسئول الزراعة من ازالة ثلاث حالات تعدى على أملاك دولة على مساحة ٧ قراريط وحالتين تعدى على ارض زراعة على مساحه قيراط ونصف.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.