خبير تكنولوجي: دعم التيك توك يكون في الأغلب من كروت بنكية مسروقة

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الكثير من الفتيات اللاتي تحصلن على الدعم من خلال منصة التيك توك تشاركن في جرائم غسيل الأموال، أو يحصلن على دعم مادي من خلال كروت بنكية مسروقة.

وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأموال تأتي في الأغلب عبر التيك توك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن فتح التيك توك فرع في مصر خلال الفترة المقبلة يعتبر بارقة أمل، لأن هذا يساهم في فرض الدولة السيطرة عليه، وتطبيق الغرامات عند المخالفة.

وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان أمرا مهما، لأنه اعترف بالأدلة الإلكترونية بصورة لم تكن تحدث من قبل.

