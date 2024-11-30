غدا.. افتتاح معرض “الحدس” لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض “الحدس” ما وراء الادراك، للخزافة مروة زكريا، وذلك فى السادسة مساء غدا الاحد الاول من ديسمبر بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون .

يستمر المعرض حتى الخميس 12 ديسمبر ويضم مجموعة من القطع الخزفية التى

توجه دعوة إلى استكشاف ما وراء الإدراك الحسى والاعتماد على الحدس لايقاظ الشعور الداخلى للمتلقى فى تجربة تأملية عميقة تتجاوز البعد الجمالى وتمتد الى رحابة الادراك الروحى الى جانب ملاحظة المرئى الملموس .

يشار ان مروة زكريا نجحت فى خلق اسلوب مبتكر يجمع مفردات متنوعة تجاوزت الرؤية القليدية للتشكيل الخزفى وتمردت على الخطوط المستقيمة مستلهمة تكوينات غير منتظمة ناتجة عن تصورها للطبيعة ، لها الكثير من الانشطة الفنية منها معرض فردى للحلى الخزفية بمقعد السلطان قايتباي وكلية الفنون التطبيقية، الى جانب مشاركات فى مهرجانات ومعارض دولية بالعديد من دول العالم منها مصر ، كرواتيا ، كوريا الجنوبية ، النمسا ، تركيا ، سلوفينيا ، الصين ، تايلاند ، لها العديد من المقتنيات لدى افراد وهيئات دولية ومحلية ، حصلت على جوائز هامة منها جائزة التفوق فى الفنون من جامعة حلوان ومنحة فنان مقيم بالسويد .