كلاسيكو الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلاسيكو الدوري الألماني (الكلاسيكير)، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة البوندسليجا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك في لقاء كلاسيكو الدوري الألماني، الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بوروسيا دورتموند مباراة بايرن ميونخ بتشكيل هجومي، حيث يتواجد سيرو جيراسي على رأس الهجوم رفقة جيمي جيتينز وماكسيمليان بيير.

ويعود دورتموند إلى منافسات الدوري الألماني، بعدما حقق انتصارًا كاسحًا على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة، جعله يقتحم المربع الذهبي في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب بـ29 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: باسكال جروس - فيليكس نيميتشا - مارسيل سابيتزر

وفي الهجوم: جيمي جيتينز - ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي.