الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بتدريب 65 كاهن و خادم بإيبارشيات أسيوط

قامت لجنة شركاء التنمية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية - التي تضم المؤسسات الكنسية التى تعمل فى مجال التنمية - بتدريب حوالى 65 من كهنة و خدام و خادمات مكاتب التنمية و الرعاية بإيبارشيات محافظة أسيوط ( ٧ إيبارشيات ) فى الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م فى ضيافة و حضور أنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم و البدارى بدير السيدة العذراء بدرنكة و حضور أنبا توماس مطران القوصية و مير، و أنبا بيجول أسقف و رئيس دير المحرق، و أنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، و أنبا بيسنتى أسقف أبنوب و الفتح .

و قد شمل التدريب كلمات لأنبا توماس و أنبا يؤانس عن أهمية التنمية . و تم عرض تجربة إيبارشية أسيوط فى تفعيل مكتب التنمية و الرعاية و تم عرض برامجه و مشاريعه التنموية المتميزة .

و تم عمل تدريب عملي للحاضرين عن كيفية عمل قاعدة بيانات و تقدير الاحتياجات و ترتيب الأولويات و دورة حياة مشروع تنموى و العمل الجماعي و مراحل بناء الفريق و انتهى اللقاء بالتوصيات التالية :

١- تفعيل دور مكاتب التنمية و الرعاية فى كل إيبارشية

٢- تفعيل التنسيق بين شركاء التنمية و مكاتب التنمية و الرعاية

٣- عمل دورات متخصصة خلال الفترة القادمة لأعضاء مكاتب التنمية و الرعاية

٤- عقد لقاء سنوى للمتابعة و التقييم .

وقد شكر الحاضرين قداسة البابا تواضروس الثاني علي دعمه الدائم للعمل المشترك من اجل تحقيق الهدف الواحد.

يذكر أن لجنة شركاء التنمية تم تأسيسها برئاسة قداسة البابا تواضروس فى عام 2018 م و هى تتكون من:

١- أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

٢- المكتب البابوى للرعاية الاجتماعية

٣- المكتب البابوى للمشروعات

٤- خدمة انبا ابرام للتنمية - كنيسة مارمرقس مصر الجديدة

٥- خدمة الراعى و أم النور

٦- المعهد القبطى للتدبير الكنسى و التنمية

و انضم أخيراً مجموعة من الكنائس التي تخدم التنمية، وذلك لتنسيق العمل التنموى بالايبارشيات .