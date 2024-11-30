ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير تكنولوجيا معلومات: "التيك توك" يتجاهل المخالفات لتحقيق أكبر قدر من الربح

المهندس تامر محمد،
المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.

وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة مصرح بها في بعض الدول، والبعض الآخر من الدول يمنع  هذه الإعلانات، مشيرًا إلى أن التيك توك يغض الطرف عما يحدث في المنصة، حتى إذا كان يخالف سياسة الاستخدام لتحقيق أكبر معدل من الربح.

ولفت إلى أن وضع ضوابط لما يظهر على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب على الإطلاق، لأن الكلام يظهر بصورة مباشرة في نفس اللحظة بدون رقابة مسبقة.

المهندس تامر محمد منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيقات المواعدة