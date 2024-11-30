خبير تكنولوجيا معلومات: "التيك توك" يتجاهل المخالفات لتحقيق أكبر قدر من الربح

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.

وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة مصرح بها في بعض الدول، والبعض الآخر من الدول يمنع هذه الإعلانات، مشيرًا إلى أن التيك توك يغض الطرف عما يحدث في المنصة، حتى إذا كان يخالف سياسة الاستخدام لتحقيق أكبر معدل من الربح.

ولفت إلى أن وضع ضوابط لما يظهر على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب على الإطلاق، لأن الكلام يظهر بصورة مباشرة في نفس اللحظة بدون رقابة مسبقة.