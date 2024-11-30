الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد إحدى السيارات ومرافقه بالتعدى على فتاة بالسب والضرب عقب اصطدامها بهما بدراجتها النارية بطريق الكورنيش بالإسكندرية.. وضبط مرتكبي الواقعة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية .. يتضمن قيام قائد إحدى السيارات "الملاكى" ومرافقه بالتعدى على إحدى الفتيات بالسب والضرب عقب اصطدامها بدراجتها النارية بهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان) بأنه أثناء قيادتها دراجتها النارية بدائرة القسم ، قام مستقل سيارة "ملاكى" بفتح باب السيارة فجأة مما أدى لاصطدامها بـه وسقوطها ولدى معاتبتهـا لـه قـام وقائد السيارة بالتعدى عليها بالسب والضرب.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ، ووالده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نتيجة إصطدام المذكورة بالدراجة النارية قيادتها بالسيارة المُشار إليها وتعديها عليهما بالسب والشتم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.