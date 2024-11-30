خبير أمني عن ظهور هدير عبد الرازق في الإعلام: خبطة لجهود مكافحة الجرائم

قال اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الآداب والإتجار بالبشر، إن عقوبة مودة الأدهم التي اتهمت بالإتجار بالبشر كانت أكبر من حنين حسام المتهمة بنفس التهمة، بسبب صغر عمر الأخيرة.

وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن البلوجر هدير عبد الرازق كانت متهمة بافعتال بعض الجرائم الإلكترونية، والفيديو الإباحي الأخير المنتشر لـ"هدير" لم تكن هي السبب في نشره، ولكن ظهورها في أحد البرامج هو الأخطر ويعتبر خبطة لجهود الأمن في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن أي فعل مخالف للقانون يشكل جريمة بشكل عام، مشددًا على ضرورة التفرقة ما بين المواقع الإلكترونية سيئة السمعة، والمواقع الإلكترونية التي يُساء استخدمها، فالفيس بوك ليس موقعًا سيء السمعة ولكن أحيانًا يتم إساءة استخدامه.