مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية سابقًا: مودة الأدهم كانت تتاجر في البشر

قال اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الآداب والإتجار بالبشر سابقًا، إن الجرائم الإلكترونية كانت أمرًا جديدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث رصدت وزارة الداخلية في 2018 ظهور بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمن محتوى تافهًا، وتطور إلى محتوى إباحي، يتمثل في تقديم أفعال مخلة، والرقص وخلافه.

وأضاف "ظاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه قام بالقبض على بعض الفتيات اللاتي قامت ببعض الجرائم الإلكترونية مثل جرائم الإتجار بالبشر، مثل مودة الأدهم التي كانت تتاجر في الفتيات القاصرات، من خلال دعوتهن للظهور على الشاشات الإلكترونية والقيام ببعض الجرائم.

وأوضح أن مودة الأدهم كانت تطلب من الفتيات القاصرات وضع ميكب، وارتداء بعض الملابس لجذب عدد كبير من المشاهدات، مشيرًا إلى أن الفتيات القاصرات في هذه الحالة لا يتم محاسبتهن على أنهم متهمات، ولكن كضحايا.