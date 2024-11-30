كلاسيكو الدوري الألماني.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن البلجيكي فينسنت كومبابي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند، في مباراة (الكلاسيكير) كلاسيكو الدوري الألماني، التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة البوندسليجا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء كلاسيكو الدوري الألماني الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند، ويعاونه في الخط الهجومي كل من، ليروى ساني، ماتياس تيل، وجمال موسيالا.

يرتدي بايرن ميونخ القميص الأحمر الأساسي في مباراته ضد بوروسيا دورتموند، بالرغم أنه ضيفًا في مواجهة اليوم.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز السادس وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - ماتياس تيل.